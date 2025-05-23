Молодий театр у Києві очолить його колишній керівник, режисер Станіслав Мойсеєв.
Про це "Суспільне Культура" повідомили у Молодому театрі.
Станіслав Мойсеєв - театральний режисер, доцент кафедри акторського мистецтва університету Карпенка-Карого, а також колишній художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Молодий театр він очолив у 1996 році і керував ним до 2012 року. За його керівництва театр реформувався, на його сцені працювали українські та закордонні режисери, зокрема Дмитро Богомазов, Дмитро Лазорко, Ігор Славінський, Бела Меро з Угорщини, Крістоф Фьотрі з Франції та інші.
Мойсеєв також співпрацював з українським письменником Юрієм Андруховичем, результатом цієї співпраці стала вистава "Московіада", яку у 2006 році номінували на премію "Київська пектораль" в категорії "Найкраща режисерська робота".
Творчий доробок Мойсеєва як режисера-постановника - понад 60 вистав. Він активно ставить класичну драматургію, експериментує з відомими текстами, перетворюючи їх на сучасні вистави
Чому звільнився Білоус
- Андрій Білоус, який з 2012 року обіймав посаду директора - художнього керівника, написав заяву на звільнення. Його звинувачують у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях.
- У січні 2025 року колишня студентка Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила Білоуса у домаганнях. За її словами, той просив інтимні фотографії та закликав "поділитися своїми сексуальними фантазіями". Пізніше своїми історіями анонімно поділилися й інші колишні студентки.
- Наприкінці січня актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням усунути Білоуса з посади на час розслідування. Однак спочатку у КМДА заявили, що не знайшли підстав його звільнити.
- Сам Білоус відкидає будь-які звинувачення у домаганнях чи харасменті. Однак, на початку травня він повідомив, що вирішив самостійно написати заяву на звільнення, щоб знизити напругу в колективі.
- Усі вистави, над якими працював Білоус, будуть в репертуарі Молодого театру тільки до завершення цього сезону — наступного їх уже не буде.