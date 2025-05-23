Він очолив театр у 1996 році і керував ним до 2012-го.

Молодий театр у Києві очолить його колишній керівник, режисер Станіслав Мойсеєв.

Про це "Суспільне Культура" повідомили у Молодому театрі.

Станіслав Мойсеєв - театральний режисер, доцент кафедри акторського мистецтва університету Карпенка-Карого, а також колишній художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Молодий театр він очолив у 1996 році і керував ним до 2012 року. За його керівництва театр реформувався, на його сцені працювали українські та закордонні режисери, зокрема Дмитро Богомазов, Дмитро Лазорко, Ігор Славінський, Бела Меро з Угорщини, Крістоф Фьотрі з Франції та інші.

Мойсеєв також співпрацював з українським письменником Юрієм Андруховичем, результатом цієї співпраці стала вистава "Московіада", яку у 2006 році номінували на премію "Київська пектораль" в категорії "Найкраща режисерська робота".

Творчий доробок Мойсеєва як режисера-постановника - понад 60 вистав. Він активно ставить класичну драматургію, експериментує з відомими текстами, перетворюючи їх на сучасні вистави

Чому звільнився Білоус