Спільнота українських греків відкриває фотовиставку, щоб світ не забув про героїчну історію Маріуполя і його захисників

22 травня в Афінах відкриється фотовиставка «Маріуполь. Життя на межі апокаліпсиса», присвячена українському місту Маріуполю — найбільшому осередку грецької культури в Україні, що зазнало катастрофічних руйнувань під час російської облоги. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Спілка греків України у Греції.

На фотовиставці буде представлено 50 робіт відомих маріупольських фотографів: Віктора Дєдова (загинув), Олени Сугак, Аліни Комарової, Сергія Макарова, Анжели Білодід, Лева Сандалова та Максима Сагайдака (загинув). Їхні світлини відображають найрізноманітніші етапи життя українського міста з грецьким корінням до війни та його варварського знищення російською армією.

Фото: Спілка українських греків в Греції

За словами організаторів та партнерів виставки, метою цієї події є привернення уваги до Маріуполя і його історії, його мешканців, героїчних захисників і унікальної грецько-української культури, яка нині під загрозою зникнення. Організатори закликають міжнародну спільноту зберігати пам’ять і продовжувати говорити про місто.

Проєкт відкриється в Музеї культури Константинополя (Καστριτσειο Μουσείο Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης) за адресою: Λεωφ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 152 37. Вона триватиме до 6 червня і буде відкрита щопонеділка й п’ятниці з 17:30 до 20:30, а також у середу з 10:00 до 13:00.