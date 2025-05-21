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Миколайчук OPEN закриє український пригодницький екшн про махновців та більшовиків

У прокат стрічка “Троє” вийде 21 серпня.

Миколайчук OPEN закриє український пригодницький екшн про махновців та більшовиків
Кадр з фільму “Троє”

На кінофестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях відбудеться українська прем’єра пригодницького екшну «Троє» Івана Кравчишина. Він стане фільмом-закриттям фестивалю.

Події фільму відбуваються під час визвольних змагань 1917-1921 років. Двоє махновських розбишак влаштували засідку, аби захопити червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей. Пограбування йде не за планом і разом з грошима забирають полоненого командира панцерника. Троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоних.

Головні ролі у фільмі виконали Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»), Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги») та Євген Піднебесний, для якого фільм став дебютом у кіно. Головну жіночу роль грає Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут»).

Стрічка є поєднанням пригодницького екшна з класичним вестерном. Ключові сцени знімали у Старокостянтинові, знаковому місці для України часів повномасштабного вторгнення. 

«Найважче було досягти компромісу між тим, що це серйозна драма, пригодницький екшн і тим, що фільм не має викликати емоцію, що все пропало. Щоб він був ресурсним, давав глядачу відчуття, що боротьба велася недарма. Те, що було знято на майданчику, містило елементи вестерну, пригодницького фільму, історичного фільму і комедії. Перші спроби більше заходили в трагедію, хоча трагедія не була драматургійною базою фільму, бо ми хотіли показати драйв того часу (...) Це був дивний час з дивними героями, хотілося показати саме авантюристів того часу», — розповідає продюсер фільму Ігор Савиченко.

Кадр з фільму “Троє”
Кадр з фільму “Троє”

У прокат стрічка «Троє» вийде до Дня Незалежності — 21 серпня. Дистриб’ютори — FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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