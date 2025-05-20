У Львові відбудеться новий книжковий фестиваль BestsellerFest

15-17 серпня 2025 у Львові пройде перший книжковий фестиваль BestsellerFest, який організувала головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

У програмі – зустрічи з письменниками, автограф-сесії, презентації новинок від видавництв, та інші події. Наразі присутність підтвердили такі учасники:

Євгенія Кузнєцова;

Ілларіон Павлюк;

Марія Матіос;

Василь Шкляр;

Ірена Карпа;

Андрій Кокотюха;

Максим Кідрук;

Андрій Любка;

Анастасія Левкова;

Мирослав Дочинець;

Володимир В’ятрович;

Володимир Станчишин.

“BestsellerFest — простір живого діалогу між авторами бестселерів, читачами, видавцями та блогерами, — розповідає Мар’яна Савка. — У Львові — місті літератури ЮНЕСКО — цього літа буде створено нову платформу співпричетності задля розвитку читацької культури, підтримки письменників і популяризації української літератури. BestsellerFest — це не просто про книжки та письменників. Це подія, що створить нову хвилю у сучасній українській культурі — хвилю любові до читання і цікавості до українських письменників”.

На фестивалі також пройде книжковий ярмарок; організатори обіцяють дитячий майданчик, зони відпочинку, фуд-корти та концерти гуртів з вокалістами-письменниками (Ірена Карпа з гуртом «Фактично Самі» та Сергій Мартинюк з гуртом «Фіолет»).

Фестиваль пройде на території !FESTrepublic. Вхід на перший день фестивалю, 15 серпня, буде вільним.