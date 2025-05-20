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Території культури

У Львові відбудеться новий книжковий фестиваль BestsellerFest

Його засновниця – поетка та головна редакторка «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

Території культури
У Львові відбудеться новий книжковий фестиваль BestsellerFest
Фото: BestsellerFest

 15-17 серпня 2025 у Львові пройде перший книжковий фестиваль BestsellerFest, який організувала головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

У програмі – зустрічи з письменниками, автограф-сесії, презентації новинок від видавництв, та інші події. Наразі присутність підтвердили такі учасники:

  • Євгенія Кузнєцова;

  • Ілларіон Павлюк;

  • Марія Матіос;

  • Василь Шкляр;

  • Ірена Карпа;

  • Андрій Кокотюха;

  • Максим Кідрук;

  • Андрій Любка;

  • Анастасія Левкова;

  • Мирослав Дочинець;

  • Володимир В’ятрович;

  • Володимир Станчишин.

“BestsellerFest — простір живого діалогу між авторами бестселерів, читачами, видавцями та блогерами, — розповідає Мар’яна Савка. — У Львові — місті літератури ЮНЕСКО — цього літа буде створено нову платформу співпричетності задля розвитку читацької культури, підтримки письменників і популяризації української літератури. BestsellerFest — це не просто про книжки та письменників. Це подія, що створить нову хвилю у сучасній українській культурі — хвилю любові до читання і цікавості до українських письменників”.

На фестивалі також пройде книжковий ярмарок; організатори обіцяють дитячий майданчик, зони відпочинку, фуд-корти та концерти гуртів з вокалістами-письменниками (Ірена Карпа з гуртом «Фактично Самі» та Сергій Мартинюк з гуртом «Фіолет»). 

Фестиваль пройде на території !FESTrepublic. Вхід на перший день фестивалю, 15 серпня, буде вільним. 

Території культури
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