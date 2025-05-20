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Території культури

Промприлад Артцентр відкриває курси з арткритики, кураторства та артменеджменту

Після навчання випускники створять власну виставку, яку покажуть в Івано-Франківську.

Території культури
Промприлад Артцентр відкриває курси з арткритики, кураторства та артменеджменту
Фото: PROMPRYLAD

Промприлад Артцентр оголосив про відкриття Школи культурних компетенцій. Освітні курси охоплюють три напрями: кураторство, артменеджмент та арткритика.

Авторка нової освітньої програми програми — Ксенія Малих, програмна директорка Промприлад Артцентру. Раніше вона вже розробляла освітні курси, організовувала та викладала в навчальних програмах для культурних спеціалістів та спеціалісток від PinchukArtCentre, КАМА, викладала курси про сучасне мистецтво в демократичній школі «Майбутні».

Ксенія Малих
Фото: PROMPRYLAD
Ксенія Малих

«Своїм досвідом поділяться більш ніж 50 спікерок і спікерів, серед яких переважно практики культури. В програмі будуть і теоретичні блоки, і case study та натреновування практичних навичок», — розповідає Ксенія Малих про нову програму.

Серед викладачів і викладачок школи: художниця Леся Хоменко, кураторка, креативна директорка Українського Інституту Тетяна Філевська, кураторки Ліза Герман та Марія Ланько, заступниця артдиректора PinchukArtCentre Ольга Шишлова, критик Костянтин Дорошенко, кураторка Олександра Погребняк, культурна критикиня Анастасія Платонова, кураторка Наташа Чичасова, директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова, незалежна кураторка, дослідниця та авторка Тетяна Кочубінська та інші.

Школа розпочнеться 18 серпня й триватиме до 18 грудня. Після навчання учасники та учасниці Школи розроблять власну виставку, яку експонують у Промприлад Артцентрі в Івано-Франківську. А студенти/-ки, які навчатимуться на курсі «арткритика», зможуть опублікувати свої тексти в медіа.

Навчання безоплатне, потрапити на нього можна через опен-колл, який триває до 20 червня. Проєкт здійснюється за меценатської підтримки Єгора Гребеннікова.

Фото: PROMPRYLAD

Промприлад Артцентр — це нова культурна інституція в Івано-Франківську. Промприлад Артцентр фізично розташований на території інноваційного центру «Промприлад». Зараз у просторі ще триває ремонт, однак згодом тут будуть проводити виставки та лекції про сучасне мистецтво.

Території культури
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