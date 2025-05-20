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Новою гендиректоркою "Бабиного Яру" стала Анна Фурман

До призначення вона працювала операційною директоркою Меморіального центру та керувала роботою над стратегічними напрямами.

Новою гендиректоркою "Бабиного Яру" стала Анна Фурман
Нова гендиректорка "Бабиного Яру" Анна Фурман
Фото: Фейсбук Анни Фурман

Новою генеральною директоркою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" стала Анна Фурман.

Як йдеться у фейсбуці центру, вона продовжить втілювати ключові проєкти Центру.

Серед пріоритетів – турбота про територію Бабиного Яру та об’єкти, дослідження трагедії Голокосту й відновлення імен жертв розстрілів, оцифрування архівів та цифровізації історії, а також розвиток освітніх ініціатив.

"Для мене це велика честь і відповідальність, але водночас — природне продовження шляху, який я обрала шість років тому. Бабин Яр — це простір чесних і важливих сенсів, де памʼять оживає через мистецтво, історії, факти й людську участь. Разом із командою ми будемо дбати про місце та шукати нові способи донесення минулого мовою, зрозумілою сьогодні в умовах війни", – прокоментувала нова гендиректорка. 

До призначення Анна Фурман працювала операційною директоркою Меморіального центру та керувала роботою над стратегічними напрямами. 

Зокрема, ініціативою "Імена", у межах якої відновлено 29 600 імен жертв, убитих у Бабиному Яру, програмою оцифрування архівів, розбудовою міжнародного співробітництва — Центр уклав стратегічні угоди із Державною архівною службою, Всесвітнім центром пам'яті жертв Голокосту та іншими важливими структурами. 
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