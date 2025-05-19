«Місця воїна» і вірність

Практичний посібник «Вірний завжди», що вийшов друком у видавництві Лабораторія, створений на основі досвіду Корпусу, що досягає успіхів у сферах мотивації, підготовки й управління вже понад 200 років, вчить як культивувати лояльність, працювати з обмеженими ресурсами й перемагати на ринку, навіть у найбільш кризові періоди. Ця книга стане надійним путівником для бізнес-лідерів, які готові перемагати.

Щоразу після завершення курсу впевненості «Горнило випробувань» — п'ятидесяти чотирьохгодинного навчання, яке повинні пройти всі рекрути протягом останнього тижня підготовки — учасники прибувають на «місце воїна». Це можуть бути просто кілька колод, що стирчать на тлі похмурого ландшафту, мовби ще одне завдання для виснажених рекрутів. «Місця воїна» унікальні тим, що вони створені на основі реального героїчного подвигу, який здійснив морський піхотинець у певний момент історії країни.

Перед кожним із них на простому стовпі з червоного дерева розміщена чорно-біла фотографія морського піхотинця, на честь якого названо це місце. Учасники стають перед фотографією, а один із них зачитує вголос напис, де оповідається хоробрий вчинок. Потім вони символічно відтворюють сам учинок. Наприклад, «місце воїна» «Стрибок Гарсія» назване на честь морського піхотинця, який стрибнув з такелажу на такелаж під час морської битви у 1812 році, щоб продовжувати вести вогонь по ворогу. Кожен рекрут залізає на колоду і вистрибує до мотузки, яка звисає так, щоб лише трохи не дотягуватися до неї. Унизу товариші чекають, щоб зловити його. Мотузка навмисно прив’язана так, що дотягнутися до неї рекрут не може, і він падає животом в обійми своїх товаришів.

Першим це робить інструктор. Навіть він не може дотягнутися до мотузки, що звисає, і падає в обійми рекрутів, на яких кричав останні два з половиною місяці. Цікаво, що це перший раз, коли новобранці доторкнулися до свого інструктора. Вони на мить притискають його до себе, фактично підтримуючи свого лідера. Потім кожен із них робить стрибок з однаковим результатом, і кожного притискають до себе товариші.

Наприкінці всі стають півколом на чолі з інструктором. Він тепер для них — майже повністю наставник. Він тихо розпитує кожного рекрута про героїчні вчинки Гарсія. Вони виснажені й, за іронією долі, більш сприйнятливі до уроків, які можна отримати від іншого морського піхотинця, який колись, у 1812 році вийшов за межі своїх можливостей.

«Місця воїна» блискуче задумані (морськими піхотинцями, а не сторонніми психологами) для того, щоб слугувати навчальними майданчиками і перехідними точками у відносинах рекрута з його інструктором. Він більше не є вогнедишним драконом, він став наставником. Новобранці, звісно, все ще підстрибують на звук його голосу, але вони вже не бояться звертатися до нього з особистими проблемами.

Бізнесу варто впровадити концепцію «місць воїна» у свою базову підготовку. Порівняно «героїчні» вчинки продавців, переговірників чи розробників продуктів, які проявили велику ініціативу та вплинули на командну роботу, слід обговорювати, обдумувати та символічно відтворювати. Будь-яка компанія, якій більше кількох років, просто зобов’язана мати приклади похвальних продажів, управлінських навичок на виробництві або мозкових штурмів, що дозволяють зменшити втрати, інакше вона б не вижила в бізнесі. У старій, усталеній компанії є безліч натхненних «бойових історій», які стоять на полиці, наче книжки, які ніхто не читає. Почесна спадщина припадає пилом, ніколи не передаючись новому поколінню працівників.

Скільки співробітників великої корпорації знає бодай щось із біографії свого керівника? У морській піхоті навіть рядові чули історії про «старого», і за це вони поважають його ще більше. Керівники також мають історії, іноді дуже яскраві та натхненні, але з певних причин вони ніколи не діляться з рядовим складом своїми «бойовими» історіями та анекдотами. «Місця воїна» під час навчання співробітників могли б виправити цю непрощенну скромність з боку корпоративних лідерів та їхніх менеджерів. Минулі успіхи будуть вивчатися і цінуватися, а не забуватися.

Навіть вправи на кшталт «Стрибка Гарсія» були б доречними. Уявіть собі психологічний ефект, коли менеджер з продажу стрибає з-за столу в обійми людей, від яких він повинен залежати у виконанні квоти. Уявіть їхню реакцію, коли вони на мить притискають до себе свого лідера. Так, це було б комічно і, можливо, викликало б подив, але ідея взаємозалежності була б засвоєна на фізичному рівні, який набагато краще надається до запам’ятовування, ніж на інтелектуальному. У навчальному таборі новобранці постійно чують розповіді про те, чому морська піхота є елітним родом військ Збройних сил США. Вивчення Статуту морської піхоти, з його детальними історичними викладками, доповнюється військовими історіями від самого сержанта. До дня випуску кожен новобранець повністю усвідомлює, що він належить до дуже особливої організації з послужним списком, який він не хоче заплямувати. Немає жодної причини, чому корпоративні тренери не можуть розповідати власні «бойові історії», пригадуючи минулі бізнес-тріумфи. Новий працівник повинен вийти на конкурентний ринок повністю озброєний відчуттям історії своєї компанії, включаючи бізнес-угоди, укладені його попередниками, винаходи, які визначили галузь, та презентації, які підкорювали клієнтів.

«Загартуйте» вірність

Безумовно, одним із найстійкіших голлівудських образів тренувального табору морської піхоти є образ інструктора, який кричить у вухо переляканому новобранцю. На відміну від більшості голлівудських мемів, цей є доволі точним. Інструктор знущається, висміює і «гризе» новобранця на очах у всього взводу. Іноді один крикливий інструктор притягує до себе іншого, тож бідолашному новобранцю, можливо, доведеться зіткнутися з двома або трьома несамовито розлюченими обличчями. Але, хай як дивно, рекрута це не бентежить, адже він чув, як його інструктор «розпікав» і всіх інших. Ба більше, він знає, що інструктор набагато більше гавкає, ніж кусає, і що знущання, які він терпить, не матимуть продовження. Його помилки не заносять до послужного списку і про них не повідомляють офіцера. Інструктор, попри несамовиту лайку, не має наміру викинути новобранця з морської піхоти. Навпаки, він зробить з нього повноцінного морського піхотинця.

Корпоративний менеджмент набагато більш невблаганний — у свій тихий спосіб. Працівників нечасто карають доброю старомодною «бесідою». Замість цього їх запрошують до окремої кімнати з керівником і представником відділу персоналу. Керівник не підвищує голосу, він просто заносить проступок до особової справи працівника. Інцидент, замість того, щоби бути відверто обговореним, вирішеним і забутим, запам’ятовується назавжди.

Керівництво могло би багато чого навчитися в інструкторів морської піхоти. Є багато чого, що можна сказати про те, як вилаяти працівника, а потім на цьому зупинитися. Більшість людей сприймає правильно критику, якщо вона для їхнього ж блага і якщо є змога залагодити проступок гарною поведінкою. Але керівництво часто настільки прагне задокументувати кожну скаргу, щоб у майбутньому побудувати справу для можливого звільнення, що працівник відчуває себе затаврованим.