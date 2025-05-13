Податковий вакуум у громадах

У межах реалізації Національної стратегії доходів у 2024 р. наказом ДПС від 21.11.2024 № 860 «Про внесення змін до наказу ДПС від 14.01.2022 № 22» внесено зміни до Організаційної структури ДПС. Вони передбачають приведення чисельності апарату ДПС у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 № 832 «Деякі питання Державної податкової служби України». Відповідно до постанови збільшено граничну чисельність працівників апарату ДПС на 206 одиниць та зменшено граничну чисельність працівників територіальних органів ДПС на 3291 одиницю. Іншими словами кількість працівників на місцях зменшується, а центрального апарату – збільшується. Безпосереднім наслідком цього ж процесу є скорочення чисельності Державних податкових інспекцій на місцях. Якщо станом на початок 2024 р. їх було 527 одиниць, то на початок 2025 р. – лише 117!

Не будемо давати оцінку цим змінам хоча б тому, що пройшло замало часу, щоб робити об’єктивні висновки. Зрештою, податківцям видніше, як їм працювати. До того ж, триває цифровізація діяльності ДПС та її структурних підрозділів, і прогрес тут є очевидним. За задумом, оптимізація структури має відбуватись паралельно з впровадженням новітніх цифрових технологій адміністрування податків, які підпорядковані філософії ризикоорієнтованого підходу, тобто управління податковими ризиками. Стратегічно, це сучасне і правильне рішення, з яким нема підстав сперечатись.

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Але, як-то кажуть, як немає лиха без добра, так нема й добра без лиха. Є один проблемний момент, на який потрібно звернути увагу реформаторів і громадськості. Йдеться про місцеві бюджети та їх наповнення.

За рахунок місцевих податків – єдиний податок та податок на майно – бюджети територіальних громад щорічно у середньому за останні десять років отримують фінансові ресурси у розмірі менше 2% ВВП.

Мало хто буде сперечатись, що фіскальний потенціал місцевих податків не використовується у повному обсязі. Так, сукупність недоліків повного циклу адміністрування податку на майно обумовлюють невідповідність між фізично наявним майном та податковими надходженнями до місцевих бюджетів.

Ці проблеми було розглянуто у нашому дослідженні.

Проблеми повного циклу адміністрування податку на майно в Україні

Одна з таких проблем – про що свідчить комплексна діагностика системи місцевого оподаткування – місцеві податки податкова адмініструє за залишковим принципом, оскільки ресурсів – ні людських, ні матеріальних – на більше не вистачає. Сьогодні, судячи з усього, ситуація стала ще складнішою. Скорочення ДПІ на місцях, їх ще більше дистанціювання від громад, що знаходяться далеко від обласних і районних центрів, ускладнює процес співпраці для тих, кому електронні послуги фактично недоступні та/або незрозумілі.

Не берусь оцінювати, наскільки саме ця проблема релевантна для усіх громад, але на різного роду заходах представниками органів місцевого самоврядування неодноразово висловлювались пропозиції створити робочі місця для податківців у себе в громадах. Тому, очевидно, проблема є і її потрібно вирішувати.

Територіальні громади, що займають активну позицію в зазначеному питанні, нерідко беруть ініціативу у свої руки. Одним з яскравих прикладів для всієї країни є Підберезівська ТГ Львівської області, в якій місцевий орган самоврядування не лише співпрацює з підрозділами ДПС, а й займається де-факто контрольно-перевірочною, позовною роботою, не кажучи про постійний моніторинг та інвентаризацію об’єктів оподаткування. За відсутності законних повноважень на здійснення позовної роботи на допомогу приходить, як завжди, кмітливість. Кейси «комунальна власність», «безхазяйне майно» є прикладами того, як лідерство поборює несумлінність.

Але це одиничні випадки. Натомість більшість громад нарікають на те, що не мають повноважень для здійснення такої роботи, а весь існуючий позитивний досвід напрацьований виключно «на свій страх і ризик».

За аргументами далеко не потрібно ходити. За даними ДПС, що містяться на офіційному сайті, у 2023 р. за результатами контрольно-перевірочної роботи за усіма податками було донараховано зобов’язань на загальну суму 45, 9 млрд грн, з яких за місцевими податками – 51,3 млн, тобто 0,1%. У 2024 р. суми склали, відповідно, 123,7 млрд грн. та 341 млн грн (0,2%)!

Ось вам і залишковий принцип адміністрування!

Пунктом 4.3.9 Національної стратегії доходів передбачається посилення функцій органів місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Але у звіті про стан виконання стратегії за минулий рік бачимо лише згадування про те, що Мінфіном «підготовлені законодавчі пропозиції щодо надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів», яких дотепер ніхто не бачив. З однієї сторони, фахівці центральних органів виконавчої влади вбачають суттєві податкові ризики у разі делегування повноважень адміністрування місцевих податків органам місцевого самоврядування, оскільки багато громад, особливо сільські і селищні, не зовсім готові до такої відповідальності. Проте з іншої – очевидно, що дефіцит часу і ресурсів податкової може бути сповна компенсований мотивацією громад.

Зараз певний податковий вакуум у сфері адміністрування на місцях заповнює процес інтеграції податкових адміністративних послуг у ЦНАП, але ініціативні громади потребують не стільки повноважень у сфері обслуговування платників, скільки в частині верифікації, комплаєнсу, позовної роботи.

Цілком очевидно, що розробка і прийняття законопроєкту про спільне адміністрування місцевих податків і зборів контролюючими органами ДПС та працівниками органів місцевого самоврядування, який, нарешті, дозволить делегувати частину повноважень територіальним громадам, мають не лише ритуальне значення в ході подальшого поступу нашої євроінтеграції, а є об’єктивною вимогою часу і запорукою життєздатності місцевого самоврядування в Україні.