Саме тому важливо вже зараз готуватися до наступної зими – і тут внесок кожного має значення. Ми зібрали основні питання про електроенергію та відповіді на них, щоб усі розуміли, з чим маємо справу та як підготуватися до наступного опалювального сезону.

Скільки ще триватимуть атаки і наскільки сильно вони будуть шкодити системі – передбачити неможливо. Але чим довше вони тривають, тим складніше та важче буде відновлювати або взагалі доведеться в якийсь момент будувати нову систему з нуля.

Енергосистема України не створювалась із розрахунком на щоденні ракетні удари та атаки дронами. Тому кожен день зі світлом – це результат величезних зусиль енергетиків.

Ця зима ще раз показала: ворог готовий робити все, щоб загнати українців у темряву. Попри злагоджену роботу енергетиків всієї країни, атаки тривають, аварій стає більше, повернення світла до домівок українців триває довше.

Фото: Зоряна Стельмах Викнення електроенергії в Києві. 20 січня 2026 року

Чому немає світла?

Попри те, що відповідь начебто очевидна, це найпоширеніше питання у зверненнях до контакт-центру YASNO.

Причина одна: ворог цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла. Б’є не лише по станціях, які виробляють електроенергію, а й по об’єктах, які її передають.

Ми знаємо, внаслідок атак можуть виникати різні типи обмежень, через які світла в наших оселях стає менше.

Генераційні обмеження – коли виробляється менше електроенергії, ніж потрібно, і щоб тримати систему в балансі доводиться тимчасово обмежувати споживання. Такі ситуації виникають, коли під час обстрілів пошкодження зазнають електростанції, знижено їхню потужність або є обмеження через ремонти обладнання.

Мережеві – електроенергія є, але її не можливо доставити через пошкодження ліній, підстанцій, трансформаторів. Тоді енергетики прокладають тимчасові схемі, і поки ремонти тривають постачання є нестабільним та можуть застосовуватися екстрені відключення або виникати нерівномірність розподілу – до одних споживачів електроенергія доходить, а до інших – ні.

Комбіновані – одночасно виникають генераційні і мережеві проблеми. Наприклад, через пошкодження станції виробляється менше електроенергії, а через ушкоджені лінії її складно передати до споживачів. У таких випадках відключення можуть бути більш масштабними і тривалими. Саме такий стан у нас зараз.

Енергосистема країни – це ланцюг об’єктів, з’єднаних між собою. Якщо виходить з ладу одна ланка, порушується весь шлях постачання електроенергії. Тому навіть коли електроенергії вироблено достатньо окремі населені пункти можуть залишатись без світла – її просто неможливо доставити.

І ні оператор контакт-центру, ні енергетики, ні споживачі не винні у тому, що світла немає. Це прямий наслідок війни.

Чому вимикають не за графіком?

Ще одне дуже поширене запитання. Сьогодні надзвичайно складно рівномірно розподіляти електроенергію так, щоб у всіх вона подавалась за чітким та стабільним розкладом та на однакову кількість годин.

Мережі пошкоджені по-різному. Десь енергетики мають можливість подати більше світла, десь – ні. Тому нинішні графіки – це радше індивідуальні схеми, прив’язані до технічного стану конкретної частини міста. І це зовсім інші графіки, вони фактично не мають нічого спільного із стабілізаційними.

НЕК Укренерго, оцінюючи стан системи, щодня доводить ліміти споживання для областей країни, які навіть протягом дня можуть змінюватись по декілька разів. Відповідно змінюються графіки для населення.

Щоб розуміти, коли протягом доби буде світло, варто періодично перевіряти статус відключень у застосунку або на офіційних ресурсах. Оскільки вдень часові проміжки, коли буде світло можуть бути одними, а вже після обіду – іншими.

Коли ситуація стабілізується, повернуться звичні стабілізаційні графіки. Але навіть якщо обстріли припиняться, графіки ще певний час залишатимуться в нашому житті.

Аварії: де чия відповідальність і що робити, якщо у мене немає світла?

Кількість аварій зросла: як у зовнішніх мережах, так і у внутрішньобудинкових. Обладнання працює на межі, від постійно перемикання воно швидше зношується.

Важливо розуміти:

електромережі до будинку – відповідальність оператора системи розподілу;

мережі всередині будинку, від щитка до квартир – зона відповідальності ОСББ або керуючої компанії.

Тому алгоритм у разі аварії та відсутності світла, коли за графіком воно мало б бути, такий:

Звернутись до ОСББ / керуючої компанії / ЖЕКу.

Електрик перевіряє внутрішні мережі.

Якщо причина не всередині будинку, управитель залишає заявку оператору системи розподілу.

Це економить час і дозволяє енергетикам швидше реагувати на справді критичні ситуації.

Чому великі суми у платіжках, якщо світла так мало?

Коли світла немає годинами, здається, що рахунки мають бути нульовими. Але в періоди наявності світла споживання може бути навіть більшим, ніж за звичайних умов.

Це відбувається через:

Пусковий струм: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3–7 разів більше, ніж у нормальному режимі. Серед тих, хто вчасно передав показання за січень 2026 року виросло на 25%. Найімовірніше – з цієї причини.

Індивідуальні звички: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло. А статистика показує, що у січні 2026 року споживання електроенергії у киян (побутові клієнти YASNO) зросло на 41%, порівняно із січнем-2025.

Нерегулярну передачу показань: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому – і суми до сплати можуть бути вищими. За січень цього року показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше.

Можливу несправність лічильника: рідко, але трапляється, що лічильник ламається і показує аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії. Якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення, також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. Це також допоможе вирішити ваш ОСР.

Чому енергонезалежність має стати пріоритетом вже сьогодні?

Енергетичне випробування, яке почалося 9 січня і подекуди триває досі, показало всім нам: енергетики фізично не можуть бути всюди одночасно, адже в окремі дні кількість аварій у різних частинах міста перевищує кількість доступних бригад. Тому важливо, щоб громадяни були зацікавлені у вирішенні проблемних ситуацій і, за потреби, були готові допомагати.

У січні мешканці столичних будинків, які опинилися у дуже складних умовах, фактично поділилися на три групи:

Ті, хто нічого не роблять і просто чекають.

Ті, хто шукають винних.

І ті, хто самоорганізовуються, знаходять рішення, збирають кошти, встановлюють обладнання та утеплюють будинки.

Саме третя група – рушійна сила змін.

Мешканці – співвласники свого будинку. І саме від них залежить, наскільки будинок буде готовий до кризових ситуацій. Є багато прикладів, коли люди об’єднувалися, купували генератори, встановлювали додаткове обладнання та рятували мережі під час морозів. І це спрацювало.

Сьогодні уряд запропонував рішення, які можуть допомогти ініціативним мешканцям покращити енергозабезпечення своїх будинків завдяки:

програмі “СвітлоДім”, що дозволяє облаштовувати автономні джерела електроенергії та забезпечувати безперебійне функціонування багатоквартирних будинків під час відключень – зокрема роботу ліфтів, насосів підкачки води, систем теплопостачання та освітлення місць загального користування;

пільговому кредитуванню під 0% на суму до 3 млн грн: держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% вартості сонячної електростанції.

Це реальні інструменти для підвищення енергонезалежності багатоквартирних будинків.

Що важливо пам’ятати

Енергетики і далі працюватимуть 24/7, але створення енергетичного “активу” у кожному будинку – це те, за що мають взятись керуючі компанії, голови ОСББ, власники квартир і як можна швидше. Це дасть змогу, в першу чергу, мешканцям легше пройти весну й літо, які також можуть бути непростими, бути менш вразливими наступної зими та відчувати менше стресу і мати більше контролю над ситуацією.

Разом ми точно впораємось. Світло обов’язково переможе.