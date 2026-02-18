Уряд заснував щорічну премію для енергетиків, обіцяють по 200 тисяч гривень

Щороку буде по 50 премій.

Кабінет Міністрів запровадив нову державну відзнаку для працівників енергетичної галузі.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, щороку фахівці, які відновлюють енергосистему після обстрілів та працюють у надскладних умовах, отримуватимуть премії.

Кожного року будуть присуджуватиму до 50 премій розміром по 200 тисяч гривень кожна.

«Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року», — додала Свириденко.