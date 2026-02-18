Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Україна ініціює створення з партнерами єдиного центру для захисту та відновлення енергосистеми

Energy Task Force матиме три рівні.

заходи Міжнародного енергетичного агентства в Парижі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна ініціює створення єдиної архітектури координації для захисту та відновлення енергосистеми — Energy Task Force. Нова структура матиме три рівні управління та допоможе швидше реагувати на російські атаки.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу на заходах Міжнародного енергетичного агентства в Парижі.

За словами Шмигаля, протягом останніх двох місяців Росія максимально наростила інтенсивність ударів, випускаючи тисячі дронів та ракет по підстанціях та лініях електропередачі. Щоб запобігти гуманітарній катастрофі, Україна пропонує партнерам інтегровану систему координації.

Міністр озвучив три рівні Energy Task Force:

  • політичний (енергетичний «Рамштайн»): координаційна група на рівні міністрів країн G7 та ЄС. Стратегічний центр, який має збиратися щонайменше раз на квартал;
  • робочий: операційний центр у формі секретаріату в Києві. Він займатиметься реалізацією політичних рішень, фіналізацією проєктів та контролем зобов’язань;
  • технічний: розробка конкретних інженерних рішень, формування списків потреб та залучення приватного бізнесу.

Шмигаль запросив партнерів до Києва на першу очну зустріч групи, яка запланована на 26 квітня – 40-у річницю із дня Чорнобильської катастрофи. 

﻿
