Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Свириденко доручила терміново готуватися до ремонту стратегічних доріг

Кабмін працює над залученням додаткового фінансування.

Свириденко доручила терміново готуватися до ремонту стратегічних доріг
ремонт доріг
Фото: Скріншот з відео

Уряд розпочинає підготовку до сезону ремонтних робіт на автошляхах України. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, пріоритет надаватимуть маршрутам, кі мають критичне значення для оборони країни та логістики громад.

Відповідне доручення отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та Державне агентство відновлення.

Серед ключових завдань:

  • термінова готовність: Агентство відновлення має забезпечити все необхідне для старту поточного ремонту.
  • ремонт розпочнуть зі стратегічних маршрутів, які забезпечують військову логістику, роботу критичної інфраструктури та життєдіяльність прифронтових громад.
  • роботи мають стартувати одразу, як тільки дозволять погодні умови.

Свириденко зазначила, що у державному бюджеті на 2026 рік уже заклали видатки на ремонт доріг. Водночас Кабмін працює над залученням додаткового фінансування для розширення обсягів відновлення.

﻿
