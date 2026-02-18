Свириденко доручила терміново готуватися до ремонту стратегічних доріг

Уряд розпочинає підготовку до сезону ремонтних робіт на автошляхах України.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, пріоритет надаватимуть маршрутам, кі мають критичне значення для оборони країни та логістики громад.
Відповідне доручення отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та Державне агентство відновлення.
Серед ключових завдань:
- термінова готовність: Агентство відновлення має забезпечити все необхідне для старту поточного ремонту.
- ремонт розпочнуть зі стратегічних маршрутів, які забезпечують військову логістику, роботу критичної інфраструктури та життєдіяльність прифронтових громад.
- роботи мають стартувати одразу, як тільки дозволять погодні умови.
Свириденко зазначила, що у державному бюджеті на 2026 рік уже заклали видатки на ремонт доріг. Водночас Кабмін працює над залученням додаткового фінансування для розширення обсягів відновлення.