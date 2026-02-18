Свириденко доручила терміново готуватися до ремонту стратегічних доріг

Уряд розпочинає підготовку до сезону ремонтних робіт на автошляхах України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, пріоритет надаватимуть маршрутам, кі мають критичне значення для оборони країни та логістики громад.

Відповідне доручення отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та Державне агентство відновлення.

Серед ключових завдань:

термінова готовність: Агентство відновлення має забезпечити все необхідне для старту поточного ремонту.

ремонт розпочнуть зі стратегічних маршрутів, які забезпечують військову логістику, роботу критичної інфраструктури та життєдіяльність прифронтових громад.

роботи мають стартувати одразу, як тільки дозволять погодні умови.

Свириденко зазначила, що у державному бюджеті на 2026 рік уже заклали видатки на ремонт доріг. Водночас Кабмін працює над залученням додаткового фінансування для розширення обсягів відновлення.