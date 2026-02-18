Зеленський: внески до PURL у 2026 році вже сягнули 584 млн доларів

Загальна потреба програми у 2026 році становить 15 млрд доларів.

Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році держави-партнери вже надали 584 млн доларів внесків до програми PURL.

Про це глава держави розповів у соцмережі "Х".

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів", – зазначив Президент.

За словами глави держави, загальна потреба програми у 2026 році становить 15 млрд доларів. Зеленський відзначає, що PURL допомагає позбавити Росію інструменту повітряного терору та забезпечує закупівлю ракет ППО для захисту критичної інфраструктури України.

"Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом протидії російській балістиці. Це дає нам можливість захищати енергосистему під час зимових холодів", – підкреслив Зеленський.

Президент висловив вдячність кожній державі, яка допомагає захищати життя українців. "Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає".