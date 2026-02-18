Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаЕкономікаФінанси

Зеленський: внески до PURL у 2026 році вже сягнули 584 млн доларів

Загальна потреба програми у 2026 році становить 15 млрд доларів.

Зеленський: внески до PURL у 2026 році вже сягнули 584 млн доларів
Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році держави-партнери вже надали 584 млн доларів внесків до програми PURL.

Про це глава держави розповів у соцмережі "Х".

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів", – зазначив Президент.

За словами глави держави, загальна потреба програми у 2026 році становить 15 млрд доларів. Зеленський відзначає, що PURL допомагає позбавити Росію інструменту повітряного терору та забезпечує закупівлю ракет ППО для захисту критичної інфраструктури України.

"Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом протидії російській балістиці. Це дає нам можливість захищати енергосистему під час зимових холодів", – підкреслив Зеленський.

Президент висловив вдячність кожній державі, яка допомагає захищати життя українців. "Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно – це справді допомагає".

﻿
