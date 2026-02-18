Речник МЗС: Prosperity Plan зміцнить економічну силу України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував ініціативу Prosperity Plan між Україною та США.

Про це пише МЗС України.

За словами Тихого, Київ підтримує позицію американських партнерів, що Україна сильна, суверенна і вільна держава, в якої високими темпами зростає ВВП, буде дійсно перемогою для США і Європи і буде поразкою для Росії

"Україна, яка, по суті, сильніша за Росію в економічному плані, має всі шанси на стрімкий розвиток. Ми абсолютно точно прагнемо до цієї мети – Prosperity Plan спрямований саме на її досягнення", – підкреслив Георгій Тихий.