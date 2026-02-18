Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
США та Японія презентували перші мегапроєкти в рамках угоди на $550 млрд

Угода захистила японські компанії від найжорсткіших тарифів президента Дональда Трампа. Йдеться про будівництво газової електростанції, нафтового терміналу та заводу з виробництва алмазів.

США та Японія презентували перші мегапроєкти в рамках угоди на $550 млрд
Президент США Дональд Трамп і японська прем'єрка Санає Такаїчі

США та Японія представили перші три промислові проєкти в Америці, які отримають фінансування в межах угоди на 550 мільярдів доларів, укладеною торік.

Про це повідомляє Financial Times.

Угода захистила японські компанії від найжорсткіших тарифів президента Дональда Трампа.

Проєкти вартістю 36 млрд доларів стали результатом багатомісячних переговорів. Це перший крок у виконанні зобов'язань Японії виступити головним спонсором проєктів у критичних секторах американської економіки.

Найбільшим із проєктів є газова електростанція в Огайо потужністю 9,2 ГВт. Проєкт вартістю 33 млрд доларів очолює японська SoftBank Group, а Дональд Трамп уже назвав це будівництво “найбільшим в історії”.

Два інші проєкти це:

  • глибоководний термінал для експорту сирої нафти у Техасі вартістю 2,1 мільярда доларів під управлінням групи Sentinel Midstream із Далласа;
  • завод синтетичних промислових алмазів вартістю 600 мільйонів доларів у Джорджії, який очолює Element Six, дочірня компанія De Beers.

Прем’єр-міністерка Японії Санає Такаїчі написала в соціальних мережах, що ці інвестиції зміцнять американо-японський альянс. Вона очікує збільшення продажів та розширення бізнесу для японських компаній завдяки постачанню обладнання для проєктів.

Про рішення оголосили за кілька годин до повторного складання присяги Такаїті. На початку цього місяця вона здобула впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах.

  • Згідно з торговельною угодою, підписаною в липні, Японія зобов’язалася інвестувати, надавати позики або пропонувати державні гарантії на позики для проєктів у США на суму 550 мільярдів доларів до 2029 року – кінця другого терміну Трампа.
  • В обмін на це Трамп погодився знизити тарифи на японський експорт з 25 до 15%. Це рішення захистило критично важливу для Японії автомобільну галузь від значних збитків.
﻿
