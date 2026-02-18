США та Японія презентували перші мегапроєкти в рамках угоди на $550 млрд

Угода захистила японські компанії від найжорсткіших тарифів президента Дональда Трампа. Йдеться про будівництво газової електростанції, нафтового терміналу та заводу з виробництва алмазів.

США та Японія представили перші три промислові проєкти в Америці, які отримають фінансування в межах угоди на 550 мільярдів доларів, укладеною торік.

Про це повідомляє Financial Times.

Проєкти вартістю 36 млрд доларів стали результатом багатомісячних переговорів. Це перший крок у виконанні зобов'язань Японії виступити головним спонсором проєктів у критичних секторах американської економіки.

Найбільшим із проєктів є газова електростанція в Огайо потужністю 9,2 ГВт. Проєкт вартістю 33 млрд доларів очолює японська SoftBank Group, а Дональд Трамп уже назвав це будівництво “найбільшим в історії”.

Два інші проєкти це:

глибоководний термінал для експорту сирої нафти у Техасі вартістю 2,1 мільярда доларів під управлінням групи Sentinel Midstream із Далласа;

завод синтетичних промислових алмазів вартістю 600 мільйонів доларів у Джорджії, який очолює Element Six, дочірня компанія De Beers.

Прем’єр-міністерка Японії Санає Такаїчі написала в соціальних мережах, що ці інвестиції зміцнять американо-японський альянс. Вона очікує збільшення продажів та розширення бізнесу для японських компаній завдяки постачанню обладнання для проєктів.

Про рішення оголосили за кілька годин до повторного складання присяги Такаїті. На початку цього місяця вона здобула впевнену перемогу на дострокових парламентських виборах.