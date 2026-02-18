Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
У Франції затримали 9 підозрюваних у вбивстві правого активіста

Напруга у суспільстві між ультраправими та ультралівими зростає.

У Франції затримали 9 підозрюваних у вбивстві правого активіста
Плакат "Справедливість для Квентіна"
Фото: DW

Французькі правоохоронці заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у причетності до вбивства ультраправого активіста Квентіна Деранка на мітингу у Ліоні.

Як пише Deutsche Welle, шестеро людей звинувачують у бійці із застосуванням металевих палиць, наслідком якої стала загибель чоловіка від черепно-мозкової травми. Ще трьох зловмисників судитимуть за сприяння вбивству. Один із підозрюваних є помічником депутата Національних зборів від ультралівих.

Смерть Деранка загострила суспільну кризу, пов'язану з політичним протистоянням ультраправих та ультралівих сил. Президент Франції Емманюель Макрон оприлюднив звернення, у якому закликав до спокою, стриманості і поваги між ідеологічними опонентами та підкреслив неприпустимість ненависті і політичних вбивств.

У Франції у березні мають відбутися важливі муніципальні вибори, після чого країна повністю порине у президентську передвиборчу кампанію. Нового главу держави обиратимуть у 2027 році, Макрон не має права балотуватися.

