У Франції затримали 9 підозрюваних у вбивстві правого активіста

Напруга у суспільстві між ультраправими та ультралівими зростає.

Французькі правоохоронці заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у причетності до вбивства ультраправого активіста Квентіна Деранка на мітингу у Ліоні.

Як пише Deutsche Welle, шестеро людей звинувачують у бійці із застосуванням металевих палиць, наслідком якої стала загибель чоловіка від черепно-мозкової травми. Ще трьох зловмисників судитимуть за сприяння вбивству. Один із підозрюваних є помічником депутата Національних зборів від ультралівих.

Смерть Деранка загострила суспільну кризу, пов'язану з політичним протистоянням ультраправих та ультралівих сил. Президент Франції Емманюель Макрон оприлюднив звернення, у якому закликав до спокою, стриманості і поваги між ідеологічними опонентами та підкреслив неприпустимість ненависті і політичних вбивств.

У Франції у березні мають відбутися важливі муніципальні вибори, після чого країна повністю порине у президентську передвиборчу кампанію. Нового главу держави обиратимуть у 2027 році, Макрон не має права балотуватися.