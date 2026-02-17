Генеральний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста П’єр Крехенбюль прибув до України і проведе наступні декілька днів у Львові та Києві, де зустрінеться з представниками влади та Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МКЧХ.

"Пан Крехенбюль відвідує Україну в одну з найсуворіших зим останніх років, коли об’єкти критичної інфраструктури по всій країні зазнають масштабних пошкоджень через удари. Для багатьох людей по всій Україні наслідки цих ударів для систем електро- і теплопостачання є надтяжкими. Пан Крехенбюль проведе зустрічі з працівниками, які залучені до постійної підтримки, яку надає МКЧХ, зокрема - прифронтовим громадам", - йдеться у повідомленні.

Крехенбюль також зустрінеться з сім’ями тих, хто зникли безвісти, вважаються або підтверджені як загиблі в бою чи полонені.

Разом із главою делегації в Україні Хуаном Педро Шерером він зустрінеться з медичним персоналом та пацієнтами в двох закладах, які підтримує МКЧХ: Опікового центру Київської міської клінічної лікарні No2 та відділення реабілітації Київської обласної клінічної лікарні. Крім того, Крехенбюль відвідає Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих у с. Циблях Київської області, який також отримує підтримку МКЧХ.