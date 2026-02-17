FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Гендиректор Червоного Хреста приїхав до України з п’ятиденним візитом

П’єр Крехенбюль відвідає Київ та Львів.

Гендиректор Червоного Хреста приїхав до України з п’ятиденним візитом
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні

Генеральний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста П’єр Крехенбюль прибув до України і проведе наступні декілька днів у Львові та Києві, де зустрінеться з представниками влади та Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МКЧХ.

"Пан Крехенбюль відвідує Україну в одну з найсуворіших зим останніх років, коли об’єкти критичної інфраструктури по всій країні зазнають масштабних пошкоджень через удари. Для багатьох людей по всій Україні наслідки цих ударів для систем електро- і теплопостачання є надтяжкими. Пан Крехенбюль проведе зустрічі з працівниками, які залучені до постійної підтримки, яку надає МКЧХ, зокрема - прифронтовим громадам", - йдеться у повідомленні.

Крехенбюль також зустрінеться з сім’ями тих, хто зникли безвісти, вважаються або підтверджені як загиблі в бою чи полонені. 

Разом із главою делегації в Україні Хуаном Педро Шерером він зустрінеться з медичним персоналом та пацієнтами в двох закладах, які підтримує МКЧХ: Опікового центру Київської міської клінічної лікарні No2 та відділення реабілітації Київської обласної клінічної лікарні. Крім того, Крехенбюль відвідає Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих у с. Циблях Київської області, який також отримує підтримку МКЧХ.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies