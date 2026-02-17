У Женеві відбулися переговори України, США і Росії (оновлено)

До складу делегації України увійшли, зокрема, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

У Женеві відбулися переговори України, США і Росії. Про завершення першого дня політичних переговорів повідомило Суспільне.

Однак робота в військовому блоці станом на 19 годину тривала. Переговорний процес продовжиться завтра.

Для консультацій до Женеви прибули делегації Великої Британії, Франції і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки.

Згідно з попереднім планом, переговори триватимуть два дні і відбуватимуться в готелі InterContinental.

Українську делегацію, як і раніше, очолює секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. Він повідомив про старт перемовин у Telegram.

"Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання", – сказав він.

Умєров додав, що працюватимуть конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир.

До складу делегації України увійшли, зокрема, голова ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Росія повернулася до переговорної групи, яка представляла її в Туреччині: путінський помічник Владімір Мединський, заступник закордонних справ Міхаіл Галузін та голова ГРУ Ігорь Костюков.

США представлені спецпредставником Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером.

Це вже третій від початку року раунд переговорів трьох країн.

Про що може йтися?

У суботу президент України розповів, що на на зустрічах планують піднімати тему обміну полоненими. Стосовно політичних питань Рустем Умєров сказав, що потенційно можуть говорити про розмежування, вільну економічну зону, але деталі обговорять пізніше.

Зі США говоритимуть про гарантії безпеки.

Переговори України, Росії та США

Перемовини в тристоронньому форматі відбувалися в січні та лютому в Абу-Дабі. Місцем третьої зустрічі Штати пропонували свою територію, і Україна погодилася, але Росія – ні.

Переговори були заплановані ще на минулий тиждень, а Росія лише в п'ятницю заявила, що готова до зустрічі 17-18 числа в Женеві.

Перемовини в ОАЕ двічі проходили по два дні. Результатом стало відновлення обмінного процесу: вперше з осені 2025-го Росія повернула до України полонених. Перед третьою зустріччю президент України сказав, що очікує на продовження обговорень обмінів. Україна готова міняти як всіх на всіх, так і в форматі 1000 на 1000 або будь-якому іншому.

У 20-пунктному плані закінчення війни неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає виведення українських військ з вільної частини Донбасу. Україна не вважає це справедливим і сумнівається, що після відведення армії Росія не заведе туди свою владу.

Також Росія хоче контролю над ЗАЕС і підключення її до енергосистеми.