Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Ультраправого німецького депутата покарали за нацистське вітання в агітації

Черговий скандал щодо екстремістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Ультраправого німецького депутата покарали за нацистське вітання в агітації
Плакат Вілько Меллера
Фото: X

У Німеччині суд визнав винним депутата регіонального парламента Бранденбурга від партії "AfD" у поширенні агітаційної продукції з символікою неконституційних організацій. Йдеться про нацистське вітання на одному з плакатів його передвиборчої кампанії.

Як пише Die Welt, Вілько Меллер погодив використання у рекламі зображення чоловіка та жінки, які тримають руки під кутом 45 градусів. Ідея ілюстрації нібито в тому, що вони формують "дах" над дітьми, про що говорить і гасло кампанії - "захистимо дітей".

Проте суд погодився зі звинуваченнями прокуратури в тому, що жест максимально нагадує заборонене в країні нацистське привітання. У парламенті Бранденбурга, попри наполягання "Альтернативи для Німеччини", відмовилися підтримати колегу та надати йому імунітет від судового переслідування.

За порушення Меллер заплатить штраф у розмірі 11 тисяч євро. Обвинувачення просило суд покарати і графічного дизайнера, який створював плакат, але того виправдали.

"Альтернатива для Німеччини" є ультраправою партією з консервативними поглядами, в яких вбачають неонацистську ідеологію. У кількох федеральних землях Німеччини її визнано правоекстремістською.   

﻿
