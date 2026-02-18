У США через лавину зникли 9 лижників

Шістьох вдалося врятувати. Відомо, що туристи зникли під час третього і останнього дня відпочинку.

У Каліфорнії під час сходження лавини поблизу озера Тахо зникли дев’ять лижників. Ще шестеро людей знайдені живими, пишуть BBC та NBC News.

Група лижників, за уточненими даними, складалася з 15 людей: клієнтів і гідів. Офіс шерифа округу Невада повідомив, що інформація про лавину надійшла близько 11:30 за тихоокеанським стандартним часом у районі Касл-Пік поблизу міста Тракі.

"Висококваліфіковані лижні команди" відправили на порятунок потерпілих із двох сусідніх гірськолижних курортів. Двох із шести лижників доставили до госпіталю для надання допомоги.

Крім лижників, до порятунку залучили команди на гусеничних машинах для розчищення і легкому пересуванню по снігу.

Погодні умови залишаються небезпечними, що ускладнює пошуки.

Прогноз Центру боротьби з лавинами Сьєрра попереджав, що великі лавини сходитимуть у вівторок, у ніч на вівторок і щонайменше до раннього ранку середи.

Центр боротьби з лавинами визначив рівень небезпеки як "високий" – чотири з п’яти балів.

В офісі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у дописі на X заявили, що влада штату "координує пошуково-рятувальні роботи всіх сил" з місцевими аварійно-рятувальними службами.