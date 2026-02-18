Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

У США через лавину зникли 9 лижників

Шістьох вдалося врятувати. Відомо, що туристи зникли під час третього і останнього дня відпочинку. 

У Каліфорнії під час сходження лавини поблизу озера Тахо зникли дев’ять лижників. Ще шестеро людей знайдені живими, пишуть BBC та NBC News

Група лижників, за уточненими даними, складалася з 15 людей: клієнтів і гідів. Офіс шерифа округу Невада повідомив, що інформація про лавину надійшла близько 11:30 за тихоокеанським стандартним часом у районі Касл-Пік поблизу міста Тракі. 

"Висококваліфіковані лижні команди" відправили на порятунок потерпілих із двох сусідніх гірськолижних курортів. Двох із шести лижників доставили до госпіталю для надання допомоги.

Крім лижників, до порятунку залучили команди на гусеничних машинах для розчищення і легкому пересуванню по снігу. 

Погодні умови залишаються небезпечними, що ускладнює пошуки. 

Прогноз Центру боротьби з лавинами Сьєрра попереджав, що великі лавини сходитимуть у вівторок, у ніч на вівторок і щонайменше до раннього ранку середи.

Центр боротьби з лавинами визначив рівень небезпеки як "високий" – чотири з п’яти балів. 

В офісі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у дописі на X заявили, що влада штату "координує пошуково-рятувальні роботи всіх сил" з місцевими аварійно-рятувальними службами.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies