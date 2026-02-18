Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
"Укренерго": у всіх регіонах України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень

Графіки обмежень потужності діятимуть для промислових споживачів.

Завтра, 19 лютого, у всіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у повідомленні.

Фото: Укренерго

В "Укренерго" закликають, коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.

﻿
