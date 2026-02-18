Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Війна

З Росії повернули чотирьох південноафриканців, яких обманом залучили до війни проти України

Загалом на боці Росії зараз воює близько 1400 африканців.

Четверо громадян ПАР повернулися на батьківщину після того, як їхні родини заявили, що чоловіків ввели в оману та змусили воювати на боці Росії, передає Bloomberg.

Загалом у подібну пастку потрапили близько 20 молодих людей.

Група прибула до аеропорту Йоганнесбурга рейсом із ОАЕ. Прямо з летовища їх доправили до відділку поліції для надання свідчень.

Чоловіків, серед яких були і громадяни Ботсвани, вербували нібито для роботи охоронцями або водіями вантажівок.

Після прибуття до РФ їх змусили підписати військові контракти та відправили на фронт без належної підготовки.

До вербування була залучена донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Вона вже склала депутатський мандат і перебуває під слідством. Зловмисниця стверджує, що її теж ввели в оману.

Повернення громадян стало можливим після телефонної розмови президента ПАР Сиріла Рамафоси з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними розслідувачів з All Eyes On Wagner, на боці Росії зараз воюють близько 1400 африканців, щонайменше 300 з них уже загинули. У ПАР такі дії є незаконними з 1998 року, а участь у закордонних конфліктах без дозволу уряду загрожує кримінальною відповідальністю.

  • У грудні повідомлялося, що уряд Південно-Африканської Республіки веде переговори з Росією щодо повернення додому 17 чоловіків, які воюють на боці РФ в Україні.
  • Тим часом Росія використовувала ігрові онлайн-платформи для вербування іноземців на війну проти України. Мішенню росіяни стали геймери з Південної Африки, які спілкувалися у застосунку Discord під час гри у військовий симулятор Arma 3.
﻿
