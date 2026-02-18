Загалом на боці Росії зараз воює близько 1400 африканців.

Четверо громадян ПАР повернулися на батьківщину після того, як їхні родини заявили, що чоловіків ввели в оману та змусили воювати на боці Росії, передає Bloomberg.

Загалом у подібну пастку потрапили близько 20 молодих людей.

Група прибула до аеропорту Йоганнесбурга рейсом із ОАЕ. Прямо з летовища їх доправили до відділку поліції для надання свідчень.

Чоловіків, серед яких були і громадяни Ботсвани, вербували нібито для роботи охоронцями або водіями вантажівок.

Після прибуття до РФ їх змусили підписати військові контракти та відправили на фронт без належної підготовки.

До вербування була залучена донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Вона вже склала депутатський мандат і перебуває під слідством. Зловмисниця стверджує, що її теж ввели в оману.

Повернення громадян стало можливим після телефонної розмови президента ПАР Сиріла Рамафоси з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними розслідувачів з All Eyes On Wagner, на боці Росії зараз воюють близько 1400 африканців, щонайменше 300 з них уже загинули. У ПАР такі дії є незаконними з 1998 року, а участь у закордонних конфліктах без дозволу уряду загрожує кримінальною відповідальністю.