Війна

Сили оборони: ворог активізував розвідувальні дії біля Антонівських мостів

Росіяни здійснюють дистанційне мінування місцевості біля лівобережжя та проводить перегрупування.

Сили оборони: ворог активізував розвідувальні дії біля Антонівських мостів

Російські війська провели два бойові зіткнення на Придніпровському напрямку та активізували повітряну розвідку, перегрупування сил і мінування територій поблизу позицій ЗСУ.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.

"Основні зусилля ворога зосереджені на проведенні повітряної розвідки та розвідувально-пошукових дій на островах Білогрудий, Круглик, а також біля Антонівських мостів. Противник намагається покращити своє логістичне забезпечення, яке постійно порушують Сили оборони України", – зазначив Волошин.

За його словами, ворог здійснює дистанційне мінування місцевості поблизу свого берега та проток, зокрема в районі південно-західніше населеного пункту Гола Пристань, а також проводить перегрупування сил і засобів. 

Раніше з цього району на Запорізький напрямок, зокрема на Оріхівський, були перекинуті десантники та підрозділи, які понесли втрати під час штурмів на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

