Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Війна

Сили оборони відкинули російські групи та зменшили "сіру зону" на півдні

ЗСУ здійснили контратакувальні дії на  Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

Українська артилерія, ілюстративне фото
Фото: 26 ОАБр

Сили оборони провели контратакувальні та штурмові дії поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове та відкинули звідти російські групи, які закріпилися. Також частково вдалося зменшити "сіру зону".

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ми провели певні контратакувальні й штурмові дії, і дещо зменшили "сіру зону" біля Вишневого, Вербового та Тернового. Там дещо зменшилась "червона зона" і збільшилась сіра, тобто ми відкинули ворожі групи закріплення, не дали їм закріпитися на цих напрямках і продовжуємо активні контратакувальні дії", – повідомив він.

За словами Волошина, упродовж минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулося 27 розвідувально-пошукових та штурмових дій, частина з яких були контратакувальними. 

"Це спланований комплекс заходів: безпілотники, артилерія та РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на окремих напрямках", – додав речник.

﻿
