Сили оборони відкинули російські групи та зменшили "сіру зону" на півдні

Сили оборони провели контратакувальні та штурмові дії поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове та відкинули звідти російські групи, які закріпилися. Також частково вдалося зменшити "сіру зону".

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ми провели певні контратакувальні й штурмові дії, і дещо зменшили "сіру зону" біля Вишневого, Вербового та Тернового. Там дещо зменшилась "червона зона" і збільшилась сіра, тобто ми відкинули ворожі групи закріплення, не дали їм закріпитися на цих напрямках і продовжуємо активні контратакувальні дії", – повідомив він.

За словами Волошина, упродовж минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулося 27 розвідувально-пошукових та штурмових дій, частина з яких були контратакувальними.

"Це спланований комплекс заходів: безпілотники, артилерія та РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на окремих напрямках", – додав речник.