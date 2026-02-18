3-й армійський корпус і «Хартія» підписали меморандум - створюють спільну школу підготовки

Командири Третього армійського корпусу ЗСУ та корпусу НГУ «Хартія» домовилися про спільну розробку програм навчання для українського війська, повідомили пресслужби підрозділів.

Проєкт має на меті об’єднати унікальний український бойовий досвід із найкращими практиками НАТО. Він отримав назву «Взаємна сумісність для ефективності на полі бою та збереження життів». Головний фокус — на впровадженні принципів Mission Command (делегованого управління), де кожен боєць від солдата до генерала має право ухвалювати рішення у межах своєї компетенції.

Що передбачає співпраця:

розробка методик базової підготовки та навчання сержантів;

перепідготовка молодшого офіцерського складу;

уніфікація термінології та стандартів технічної сумісності;

спільні стандарти медичного забезпечення.

Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький наголосив, що цей підхід уже пройшов шлях від Військової школи імені Євгена Коновальця до масштабування на рівні корпусу.

Командир корпусу «Хартія» полковник Ігор Оболєнський додав, що однакова «професійна мова» та процедури планування є передумовою успіху на полі бою.

Обидва з’єднання зараз тримають оборону на Харківщині. Посилення координації дозволить ефективніше нищити ворога та зберігати життя особового складу. Спільна платформа буде відкритою для всіх підрозділів Сил оборони України.