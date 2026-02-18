Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Збитки на 22,5 млн грн: Правоохоронці заявили про викриття незаконного видобування піску з річки Десна на Київщині

Директору підприємства повідомлено про підозру.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці заявили про викриття незаконного видобування майже 39 тисяч тонн піску з річки Десна на Київщині зі збитками довкіллю на суму 22,5 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

Слідством встановлено, що підприємство мало право здійснювати видобування лише в межах визначеного родовища та з дотриманням дозволеної глибини. Проте у червні–вересні 2023 року залучена підрядна організація проводила роботи з порушенням цих умов, а керівник товариства не забезпечив належного контролю за дотриманням вимог законодавства.

У результаті було встановлено:

  • 7,9 тис. тонн піску видобуто за межами родовища, що спричинило збитки на 6 млн грн;
  • 31 тис. тонн видобуто на глибину, що перевищує дозволену більш ніж на 5 метрів, зі збитками понад 16,5 млн грн.

Директору товариства, яке має спецдозвіл на користування надрами для видобування піску, повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

У 2025 році прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт відносно працівників підрядного підприємства, які безпосередньо здійснювали незаконний видобуток піску.

﻿
