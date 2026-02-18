Підприємця підозрюють у наживі на 154 млн грн через неякісні балістичні окуляри для ЗСУ

Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників.

Директору приватного підприємства повідомили по підозру у наживі на 154 млн грн через постачання військовим неякісних балістичних окуляр.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника. Це дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.

Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони України. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам.

Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції.

Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників.

Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 млн грн.

Підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.