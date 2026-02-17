Міністр оборони зауважив, що ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою.

Наземні роботизовані комплекси за місяць виконали понад 7 000 бойових місій, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

“Україна системно масштабує застосування наземних роботизованих комплексів на полі бою. Це вже не окремі кейси, а щоденна практика підрозділів. Ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою. Сьогодні роботи регулярно заходять у зони підвищеного ризику: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу”, – написав Федоров.

На відео — евакуаційна місія стрілецького підрозділу 17 окремої важкої механізованої бригади. Пораненого військового вивели з небезпечної ділянки за допомогою роботизованої платформи.

За даними міністра, лише за січень виконано понад 7 000 місій із застосуванням НРК. Переважна частина — логістичні завдання на передовій. Це тисячі операцій, які раніше здійснювали військові під вогнем.

“Наше завдання — максимально перевести фронтову логістику на наземні роботизовані комплекси. Це допоможе зменшити ризики для військових і підвищити ефективність підрозділів. Цього року ми збільшимо виробництво, обсяги закупівель НРК та покращимо систему звʼязку й управління. Також надамо можливість військовим частинам доукомплектовувати комплекси — докуповувати необхідні модулі та компоненти під конкретні бойові завдання”, — написав міністр.