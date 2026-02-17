Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Наземні роботизовані комплекси за місяць виконали понад 7 000 бойових місій

Міністр оборони зауважив, що ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою.

Наземні роботизовані комплекси за місяць виконали понад 7 000 бойових місій
Наземні роботизовані комплекси за місяць виконали понад 7 000 бойових місій, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. 

“Україна системно масштабує застосування наземних роботизованих комплексів на полі бою. Це вже не окремі кейси, а щоденна практика підрозділів. Ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою. Сьогодні роботи регулярно заходять у зони підвищеного ризику: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу”, – написав Федоров.

На відео — евакуаційна місія стрілецького підрозділу 17 окремої важкої механізованої бригади. Пораненого військового вивели з небезпечної ділянки за допомогою роботизованої платформи.

За даними міністра, лише за січень виконано понад 7 000 місій із застосуванням НРК. Переважна частина — логістичні завдання на передовій. Це тисячі операцій, які раніше здійснювали військові під вогнем.

Наше завдання — максимально перевести фронтову логістику на наземні роботизовані комплекси. Це допоможе зменшити ризики для військових і підвищити ефективність підрозділів. Цього року ми збільшимо виробництво, обсяги закупівель НРК та покращимо систему звʼязку й управління. Також надамо можливість військовим частинам доукомплектовувати комплекси — докуповувати необхідні модулі та компоненти під конкретні бойові завдання”, — написав міністр. 

