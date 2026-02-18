Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Сили оборони уразили російську пускову установку ЗРК С-300 в районі Маріуполя на ТОТ Донеччини

Також уражено ворожі пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

Сили оборони уразили російську пускову установку ЗРК С-300 в районі Маріуполя на ТОТ Донеччини
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони України пускової установки ЗРК С-300ВМ на ТОТ Донеччини, а також пунктів управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", – ідеться у повідомленні Генштабу.

У ніч на 18 лютого 2026 року Сили оборони України уразили в районі н.п. Трудове на ТОТ Запорізької області район зосередження підрозділу БпЛА противника, у районі н.п. Токмак – майстерню БпЛА;

Також в районі н.п. Старомлинівка  на ТОТ Донецької області – вузол зв’язку, а в окупованому Донецьку – зосередження військової техніки окупантів.

Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також, у районі н.п. Сальне на Курщині та у районі м. Родинське на ТОТ Донеччини, уражено пункти управління БпЛА противника.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора.

﻿
