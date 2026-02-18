Сили оборони уразили російську пускову установку ЗРК С-300 в районі Маріуполя на ТОТ Донеччини

Також уражено ворожі пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони України пускової установки ЗРК С-300ВМ на ТОТ Донеччини, а також пунктів управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", – ідеться у повідомленні Генштабу.

У ніч на 18 лютого 2026 року Сили оборони України уразили в районі н.п. Трудове на ТОТ Запорізької області район зосередження підрозділу БпЛА противника, у районі н.п. Токмак – майстерню БпЛА;

Також в районі н.п. Старомлинівка на ТОТ Донецької області – вузол зв’язку, а в окупованому Донецьку – зосередження військової техніки окупантів.

Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також, у районі н.п. Сальне на Курщині та у районі м. Родинське на ТОТ Донеччини, уражено пункти управління БпЛА противника.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора.