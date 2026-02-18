Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові: Добропілля на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони України

Сили оборони зупинили спробу прориву росіян.

Військові: Добропілля на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони України
карта Добропільського напрямку
Фото: Deep State

Село Добропілля Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України. ЗСУ зупинили прориву російських військ.

Про це повідомляє 33-й окремий штурмовий полк на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією військових, противник висунувся у напрямку населеного пункту вантажівкою з особовим складом. Ймовірною метою було досягнення точки розгортання для подальшого штурму Добропілля.

Бійці 33-го окремого штурмового полку спільно з 1-м окремим штурмовим полком та суміжними підрозділами зупинили спробу прориву ворога.

"Тісна взаємодія, швидкість ухвалення рішень та їх чітке виконання не залишили жодного шансу окупантам!  Добропілля під контролем Сил оборони України. Ворог повністю розбитий", – ідеться у повідомленні.

  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронті зафіксовано 160 боєзіткнень, найбільше - на Гуляйпільському напрямку (31). На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурм ворога.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies