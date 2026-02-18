Військові: Добропілля на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони України

Село Добропілля Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України. ЗСУ зупинили прориву російських військ.

Про це повідомляє 33-й окремий штурмовий полк на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією військових, противник висунувся у напрямку населеного пункту вантажівкою з особовим складом. Ймовірною метою було досягнення точки розгортання для подальшого штурму Добропілля.

Бійці 33-го окремого штурмового полку спільно з 1-м окремим штурмовим полком та суміжними підрозділами зупинили спробу прориву ворога.

"Тісна взаємодія, швидкість ухвалення рішень та їх чітке виконання не залишили жодного шансу окупантам! Добропілля під контролем Сил оборони України. Ворог повністю розбитий", – ідеться у повідомленні.