Головне за ніч та ранок середи, 18 лютого: 160 боєзіткнень, переговори в Женеві, санкції щодо Лукашенка

У Женеві відбувся другий день переговорів України, США і Росії. Про початок і план розмов повідомив голова української делегації Рустем Умєров у Telegram. Консультації планували в групах за напрямками політичного та військового блоків.

Умєров зазначив, що вони налаштовані на предметну роботу. Підсумки розмов озвучать додатково.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 160 боєзіткнень, найбільше - на Гуляйпільському напрямку (31).

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурм ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 740 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 256 080 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 лютого противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 80 із них – "шахеди", повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що триває робота працювати з партнерами, аби це мало глобальний ефект. "У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині. Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі", - наголосив Зеленський.

Наразі більше ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це - компоненти для виробництва ракет, які запускають по Україні.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорна команда у Женеві отримала вказівку організувати зустріч у Женеві на рівні президентів з Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним.

Як пише Axios, глава держави переконаний, що лише такий формат дозволить досягти прориву у питанні територій для завершення війни.

Під час переговорів у Женеві американська сторона запропонувала Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яка контролюється Києвом, щоб ця територія стала "демілітаризованою вільною економічною зоною".

Проте Україна вимагає в такому випадку відведення російських військ на еквівалентну відстань. Також Зеленський відхилив варіант, за якого суверенітет над цією територією належатиме Росії.

Раніше у Кремлі стверджували, що прямі переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися нібито тільки в Москві.

Глава Чуваської республіки Росії Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку безпілотників на місто Чебоксари, в якому розташоване АТ "ВНДІР-Прогрес", що працює на Збройні сили РФ.

При цьому він запевнив, що постраждалих і руйнувань капітальних споруд немає, проте додав, що на місцях працюють екстрені та оперативні служби. Пізніше Ніколаєв заявив про повторну атаку на Чебоксари, але закликав жителів "не піддаватися паніці".

У Міноборони РФ заявили, що вночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 43 українські безпілотники. Зокрема, 21 дрон нібито збили над Брянською областю, 6 – над Бєлгородською, 5 – над Курською, по 2 – над Ростовською областю і Чуваською Республікою. Також 6 БпЛА нібито знищили над тимчасово окупованим Кримом і 1 – над акваторією Чорного моря.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів писав про вибухи в місті і публікував фото диму. Місцеві говорили про чергове влучання в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!