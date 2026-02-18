​Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 126 безпілотниками: ППО збила 100 ворожих дронів

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях.

У ніч на 18 лютого противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 80 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.