«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 126 безпілотниками: ППО збила 100 ворожих дронів

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях. 

​Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 126 безпілотниками: ППО збила 100 ворожих дронів
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 18 лютого противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 80 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
