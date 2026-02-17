Вночі зафіксували влучання 4 балістичних ракет та 18 безпілотників

У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник атакував вночі:
- 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл, що у РФ та ТОТ Криму,
- 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря,
- 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл в РФ,
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області,
- 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:
- 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
- 4 крилатих ракети “Іскандер-К”;
- 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
- 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Станом на ранок 17 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.