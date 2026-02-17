Вночі зафіксували влучання 4 балістичних ракет та 18 безпілотників

У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Противник атакував вночі:

4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл, що у РФ та ТОТ Криму,

20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря,

4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл в РФ,

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області,

396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилатих ракети “Іскандер-К”;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.