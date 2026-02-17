Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі зафіксували влучання 4 балістичних ракет та 18 безпілотників

ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 дронів. 

Вночі зафіксували влучання 4 балістичних ракет та 18 безпілотників
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили.

Про це повідомили у Повітряних силах

Противник атакував вночі:

  • 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл, що у РФ та ТОТ Криму, 
  • 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 
  • 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл в РФ, 
  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області,
  • 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • 4 крилатих ракети “Іскандер-К”;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
  • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies