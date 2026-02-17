Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Львівську область дрони атакували в кілька хвиль. Захисники відбили атаку

Чотири дрони збиті, один – локаційно втрачений. 

Львівську область дрони атакували в кілька хвиль. Захисники відбили атаку
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Львівська область протягом ночі зазнала атаки безпілотників у кілька хвиль. Спершу, під час тривоги з з 03:45 по 04:29, повітряний простір області перетнули чотири дрони.

Троє з них збиті протиповітряної обороною, один – локаційно втрачений. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

Потім, під час тривоги, що тривала з 06:10 по 08:56, протиповітряна оборона знищила ворожий дрон у Стрийському районі. 

“Попередньо, без жертв, постраждалих та руйнувань. Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів”, – прокоментував він.

Атака 17 лютого

Уночі з 16 на 17 лютого армія Росії влаштувала чергову комбіновану атаку. Била дронами і ракетами. Переважно цілила по західних областях, зокрема Львівській та Івано-Франківській, але також і по інших регіонах.

В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.

У Рівненській і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.


