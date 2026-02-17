Львівську область дрони атакували в кілька хвиль. Захисники відбили атаку

Львівська область протягом ночі зазнала атаки безпілотників у кілька хвиль. Спершу, під час тривоги з з 03:45 по 04:29, повітряний простір області перетнули чотири дрони.

Троє з них збиті протиповітряної обороною, один – локаційно втрачений. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

Потім, під час тривоги, що тривала з 06:10 по 08:56, протиповітряна оборона знищила ворожий дрон у Стрийському районі.

“Попередньо, без жертв, постраждалих та руйнувань. Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів”, – прокоментував він.

Атака 17 лютого

Уночі з 16 на 17 лютого армія Росії влаштувала чергову комбіновану атаку. Била дронами і ракетами. Переважно цілила по західних областях, зокрема Львівській та Івано-Франківській, але також і по інших регіонах.

В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.

У Рівненській і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.



