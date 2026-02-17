Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були 5 районів.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки.
У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам'янського району – житло.
У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.
На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.
Люди не постраждали.