Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Ушкоджені будинки, підприємства, авто. 

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були 5 районів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки. 

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам'янського району – житло.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок. 

На Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади. Побиті інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА
Люди не постраждали.

