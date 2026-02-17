САП клопотатиме про утримання Галущенка під вартою з альтернативою застави в 425 млн грн

Спеціалізована антикорпрокуратура клопотатиме про арешт колишнього міністра енергетики і юстиції Германа Галущенка з альтернативою застави в 425 млн гривень. Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк РБК-Україна.

Початок засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному по справі "Мідас" ексміністру заплановано на 12:30. Зараз він перебуває під вартою.

"САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень", – розповіла Постоляк.

Герман Галущенко був затриманий при спробі перетину кордону минулої неділі. А вчора йому оголосили підозру в участі в злочинній організації та відмиванні коштів.

Ексміністр фігурував на “плівках Міндіча” і ходив на допити ще на початку розслідування справи. В обґрунтуванні підозри НАБУ повідомило, що родина Германа Галущенка була “інвестором” фонду, створеного для відмивання коштів, отриманих на схемах в енергетиці. У період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Герман Галущенко

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції в липні 2025, під час "переформатування" Кабміну. До цього він з 2021 року очолював міністерство енергетики. Саме в цей період його радник, Ігор Миронюк, за даними НАБУ і САП, реалізовував схему відкатів в "Енергоатомі", організовану співвласником "Студії «Квартал 95»" Тимуром Міндічем.

До посади в Міненерго Герман Галущенко сам був віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом" – в 2020-2021 роках. До серпня 2020 він, за даним Руху Чесно, був у складі керівництва партії "Патріот". З 2014 року брав участь як юрист у захисті державних інтересів України та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях.

У 2013-2014 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення ДП "НАЕК Енергоатом" за керівництва Микити Константінова, який у 2005-2006 працював у НАЕК в команді Деркача.

У відставку з посади міністра юстиції його відправили лише на тлі розслідування.



