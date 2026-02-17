Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України заявила про затримання ще трьох прокремлівських агітаторів, які виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення всієї України.

За даними слідства, у Черкасах затримали місцевого лікаря, який у соцмережах підтримував окупацію частини територій України та схвалював російські удари по місту, зокрема атаку на готель у вересні 2023 року.

Також у Черкасах викрили ще одну жінку — за версією слідства, вона поширювала проросійські матеріали серед колег на місцевому підприємстві та підтримувала окупацію Криму.

У Харківській області затримали 29-річного чоловіка, який, за даними СБУ, публікував проросійські коментарі в Telegram під анонімним акаунтом і закликав до ракетних атак по Києву.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони та комп’ютерну техніку. За результатами лінгвістичної експертизи, слідство вважає, що підозрювані поширювали матеріали на користь РФ.

Усім трьом повідомили про підозру за статтями про посягання на конституційний лад та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Максимальне покарання — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.