Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
СБУ заявила про затримання ще трьох інтернет-агентів ворога

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ заявила про затримання ще трьох інтернет-агентів ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання ще трьох прокремлівських агітаторів, які виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення всієї України.

За даними слідства, у Черкасах затримали місцевого лікаря, який у соцмережах підтримував окупацію частини територій України та схвалював російські удари по місту, зокрема атаку на готель у вересні 2023 року.

Також у Черкасах викрили ще одну жінку — за версією слідства, вона поширювала проросійські матеріали серед колег на місцевому підприємстві та підтримувала окупацію Криму.

У Харківській області затримали 29-річного чоловіка, який, за даними СБУ, публікував проросійські коментарі в Telegram під анонімним акаунтом і закликав до ракетних атак по Києву.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони та комп’ютерну техніку. За результатами лінгвістичної експертизи, слідство вважає, що підозрювані поширювали матеріали на користь РФ.

Усім трьом повідомили про підозру за статтями про посягання на конституційний лад та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Максимальне покарання — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

