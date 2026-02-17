Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У ДТЕК розповіли, що вночі РФ атакувала енергетику Одещини

Наразі на місці розбирають завали. 

У ДТЕК розповіли, що вночі РФ атакувала енергетику Одещини
Фото: ДТЕК Київські електромережі

У ніч на 17 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. 

Про це повідомили у ДТЕК

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні", – зазначили там.

У компанії кажуть, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. "Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – повідомили у ДТЕК. 

Зазначається, що першочерговим завданням є повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

