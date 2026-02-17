У ДТЕК розповіли, що вночі РФ атакувала енергетику Одещини

У ніч на 17 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні", – зазначили там.

У компанії кажуть, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. "Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що першочерговим завданням є повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.