На Чернігівщині лісничих підозрюють у незаконних рубках на майже 10 млн грн

На підставі виписаних з порушенням вимог закону лісорубних квитків було зрубали 4351 дерево.

У Чернігівській області працівники ДБР повідомили про підозру головному лісничому та лісничому Корюківського лісового господарства, які організували незаконну рубку дерев на понад 9,4 млн гривень.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

У липні 2020 року головний лісничий та лісничий для того, щоб організувати незаконні рубки, штучно розбили ділянки ввіреного їм лісу на території, що не перевищує один гектар. Вони зробили це, щоб не отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля, який необхідний для проведення рубок лісу.

Після цього фігуранти виписали лісорубні квитки на проведення суцільної санітарної рубки на ввірених їм ділянках.

На підставі виписаних з порушенням вимог закону лісорубних квитків було зрубано 4 тис. 351 дерев, що спричинило тяжкі наслідки навколишньому середовищу на загальну суму 9,48 млн гривень.

Головному лісничому та лісничому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у незаконній порубці дерев у лісах, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.