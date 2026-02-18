Умєров підбив перші підсумки перемовин: частину питань вдалося уточнити

Голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров підбив підсумки переговорів зі США і Росією в Женеві. Він повідомив, що розмови стосувалися політичного та воєнного блоків.

Говорили про безпекові параметри та механізми реалізації “можливих рішень”. Відео перших коментарів після зустрічей опубліковано в Telegram Рустема Умєрова.

“Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей”, – сказав він.

Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

Умєров додав, що загалом робота була інтенсивною та предметною.





Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. Участь у ньому братимуть США.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.