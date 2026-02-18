Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів

Ексголовнокомандувач Залужний розповів, що для успіху контрнаступу треба була значна концентрація сил, натомість, за його словами, війська були розпорошені на великій території. Раніше NYT писав, що контрнаступ України у 2023 році мав бути зосереджений на Мелітополі, але тодішній командувач Сухопутних військ генерал Сирський направив значні сили на відвоювання Бахмута.

Контрнаступ 2023 року зазнав широкої критики з боку військових експертів, які вважали його надто амбітним і таким, що почався із запізненням, давши російським силам час укріпити позиції. Нині посол України у Великий Британії, а на той час головнокомандувач Валерій Залужний заявив у інтерв’ю Associated Press, що план, який він розробив за участі партнерів по НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів.

Ексголовнокомандувач розповів, що первинний задум полягав у тому, щоб зосередити достатні сили в «єдиний кулак» для звільнення частково окупованої Запорізької області — де розташована важлива Запорізька АЕС — а потім просунутися на південь до Азовського моря. Це мало перерізати сухопутний коридор, яким російська армія забезпечувала постачання до Криму, незаконно анексованого у 2014 році. За словами Залужного, успіх вимагав значного концентрованого нарощування сил і тактичної раптовості.

Натомість, за його словами, війська були розпорошені на великій території, що послабило їхню ударну потужність.

Його версію того, як контрнаступ відійшов від початкового плану, підтвердили двоє західних посадовців у сфері оборони, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мають дозволу публічно коментувати це для медіа.

Нагадаємо, що у березні 2025 року видання The New York Times опублікувало матеріал, згідно з яким контрнаступ України у 2023 році мав бути зосереджений на Мелітополі Запорізької області, однак стратегію було змінено, коли генерал Олександр Сирський, тодішній командувач Сухопутних військ України, наполіг на наданні пріоритету місту Бахмут у Донецькій області, що зрештою, як зауважує видання, призвело до невдачі на обох фронтах.