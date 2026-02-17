Він припустив, що наступні вибори Президента, можливо, доведеться проводити під час нестійкого перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський не виключає своєї участі у виборах під час можливого перемир’я.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios.

Зеленський сказав, що наступні вибори Президента, можливо, доведеться проводити під час нестійкого перемир'я, і що в такому випадку він може бути кандидатом.

«Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть», - відповів Президент на запитання журналіста.

Володимир Зеленський додав, що конкретного рішення щодо виборів немає, але не виключається їх проведення разом з референдумом щодо статусу Донбасу.

Президент також розповів, що Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на необхідні 60 днів. Зеленський наголосив, що вважає таку позицію Росії абсурдною і ознакою неготовності до миру.