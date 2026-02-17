«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський не виключає своєї участі у виборах в разі перемир'я

Він припустив, що наступні вибори Президента, можливо, доведеться проводити під час нестійкого перемир'я.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський не виключає своєї участі у виборах під час можливого перемир’я.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios.

Зеленський сказав, що наступні вибори Президента, можливо, доведеться проводити під час нестійкого перемир'я, і що в такому випадку він може бути кандидатом.

«Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть», - відповів Президент на запитання журналіста.

Володимир Зеленський додав, що конкретного рішення щодо виборів немає, але не виключається їх проведення разом з референдумом щодо статусу Донбасу.

Президент також розповів, що Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на необхідні 60 днів. Зеленський наголосив, що вважає таку позицію Росії абсурдною і ознакою неготовності до миру.

﻿
