Президент України Володимир Зеленський не виключає своєї участі у виборах під час можливого перемир’я.
Про це він заявив в інтерв'ю Axios.
Зеленський сказав, що наступні вибори Президента, можливо, доведеться проводити під час нестійкого перемир'я, і що в такому випадку він може бути кандидатом.
«Це буде залежати від народу. Побачимо, чого вони хочуть», - відповів Президент на запитання журналіста.
Володимир Зеленський додав, що конкретного рішення щодо виборів немає, але не виключається їх проведення разом з референдумом щодо статусу Донбасу.
Президент також розповів, що Росія погодилася лише на одноденне перемир'я, щоб Україна могла організувати й провести національне голосування, а не на необхідні 60 днів. Зеленський наголосив, що вважає таку позицію Росії абсурдною і ознакою неготовності до миру.