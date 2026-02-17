Українська делегація доповість про результати першого дня перемовин у Женеві.

Про це у вечірньому відеозверненні 17 лютого повідомив Володимир Зеленський.

«Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна – готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова «швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни».

«Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що «шахеди», ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир», - зауважив глава держави.