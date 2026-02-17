Надзвичайні служби переходять на цілодобовий режим роботи через негоду в Україні 18 лютого

18 лютого через погіршення погодних умов в Україні, розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Повідомили в Агентстві відновлення.
До Штабу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Національної поліції та Укртрансбезпеки. Надзвичайні служби працюватимуть задля оперативного реагування на загрози та протидії ускладненням дорожнього руху.
Як повідомили в ДСНС України, завтра в низці регіонів прогнозують складні погодні умови.
Сильний сніг і дощ очікуються на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Вдень сніжитиме також на Черкащині та Сумщині.
Ожеледь та ожеледиця на дорогах — в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.
Пориви вітру 15–20 м/с — у східних, більшості південних і центральних областей (І рівень небезпечності, жовтий).
Надзвичайники закликають бути обережними, не поспішати на дорогах і, по можливості, відкласти далекі поїздки.