Надзвичайні служби переходять на цілодобовий режим роботи через негоду в Україні 18 лютого

18 лютого через погіршення погодних умов в Україні, розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Повідомили в Агентстві відновлення.

До Штабу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Національної поліції та Укртрансбезпеки. Надзвичайні служби працюватимуть задля оперативного реагування на загрози та протидії ускладненням дорожнього руху.

Як повідомили в ДСНС України, завтра в низці регіонів прогнозують складні погодні умови.

Сильний сніг і дощ очікуються на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Вдень сніжитиме також на Черкащині та Сумщині.

Ожеледь та ожеледиця на дорогах — в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.

Пориви вітру 15–20 м/с — у східних, більшості південних і центральних областей (І рівень небезпечності, жовтий).