Умєров розповів про результати першого дня переговорів зі США і Росією в Женеві

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів.
Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров, котрий очолює українську делегацію, після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами.
«Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу», - розповів Умєров
Він подякував американським партнерам за «конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі».
«Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», - додав Секретар РНБО.
- Згідно з попереднім планом, переговори у Женеві триватимуть два дні і відбуватимуться в готелі InterContinental.
- До складу делегації України увійшли, зокрема, голова Офісу Президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
- Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежать за перебігом третього раунду переговорів.