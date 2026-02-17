Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Умєров розповів про результати першого дня переговорів зі США і Росією в Женеві
Умєров розповів про результати першого дня переговорів зі США і Росією в Женеві

Політичний, і військовий блоки завершили роботу, зазначив голова української переговорної групи.

Умєров розповів про результати першого дня переговорів зі США і Росією в Женеві
українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів.  

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров, котрий очолює українську делегацію, після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. 

«Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу», - розповів Умєров

Він подякував американським партнерам за «конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі».  

«Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», - додав Секретар РНБО.

  • Згідно з попереднім планом, переговори у Женеві триватимуть два дні і відбуватимуться в готелі InterContinental.
  • До складу делегації України увійшли, зокрема, голова Офісу Президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, нардеп Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. 
  •  Італія разом із Німеччиною, Францією та Великою Британією стежать за перебігом третього раунду переговорів. 
﻿
