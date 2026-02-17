Умєров розповів про результати першого дня переговорів зі США і Росією в Женеві

українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів.

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров, котрий очолює українську делегацію, після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами.

«Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу», - розповів Умєров

Він подякував американським партнерам за «конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі».

«Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу», - додав Секретар РНБО.