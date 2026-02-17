Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Зеленський про обстріл: це спеціально прорахований удар, щоб якомога більше пошкодити енергетику

Загалом під ударом були 12 областей.

Зеленський про обстріл: це спеціально прорахований удар, щоб якомога більше пошкодити енергетику
Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний російський обстріл. 

"Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох наших регіонах після масованої російської атаки. Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику", – написав він у телеграм-каналі, і нагадав, що росіяни використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. 

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють. 

Загалом під ударом були 12 областей. Відомо про дев’ятьох поранених, зокрема і дітей. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці. 

Президент наголосив, що партнери мають реагувати на всі ці удари, і Росія повинна відповідати за агресію. 

"Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", – зазначив він. 

