Зеленський про обстріл: це спеціально прорахований удар, щоб якомога більше пошкодити енергетику

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний російський обстріл.

"Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох наших регіонах після масованої російської атаки. Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику", – написав він у телеграм-каналі, і нагадав, що росіяни використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику.

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють.

Загалом під ударом були 12 областей. Відомо про дев’ятьох поранених, зокрема і дітей. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

Президент наголосив, що партнери мають реагувати на всі ці удари, і Росія повинна відповідати за агресію.

"Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", – зазначив він.