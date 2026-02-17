Ворог за добу поранив двох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

3 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Козача Лопань);

у Лозівському районі пошкоджено енергомережі (с. Енергетиків).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 302 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.