Ворог за добу поранив двох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки. Про це повідомляє Харківська ОВА.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Козача Лопань);
- у Лозівському районі пошкоджено енергомережі (с. Енергетиків).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 302 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.