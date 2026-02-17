Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу поранив двох мешканців Харківщини

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ворог за добу поранив двох мешканців Харківщини
ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки. Про це повідомляє Харківська ОВА

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Козача Лопань); 
  • у Лозівському районі пошкоджено енергомережі (с. Енергетиків).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 168 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 19 302 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

﻿
