На Харківщині 5 людей отруїлись чадним газом, повідомила ДСНС.

Надзвичайна подія сталася у селищі Подвірки Солоницівської громади. До медичного закладу госпіталізували чоловіка, 2 жінок та 2 дітей.

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність системи газового опалення. На місці події працював офіцер-рятувальник громади.

Загалом, з початку лютого 2026 року в Україні зафіксовані 58 випадків отруєння чадним газом. З них 27 – внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення, внаслідок чого загинули 17 людей, ще 54 постраждали, в тому числі 22 дітей.

Рятувальники нагадують, що чадний газ не має запаху й кольору, але вкрай небезпечний для життя. Регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції. Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу.