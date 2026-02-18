Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині 5 людей отруїлись чадним газом

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність системи газового опалення.

На Харківщині 5 людей отруїлись чадним газом
Фото: ДСНС

На Харківщині 5 людей отруїлись чадним газом, повідомила ДСНС. 

Надзвичайна подія сталася у селищі Подвірки Солоницівської громади. До медичного закладу госпіталізували чоловіка, 2 жінок та 2 дітей. 

За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність системи газового опалення. На місці події працював офіцер-рятувальник громади.

Загалом, з початку лютого 2026 року в Україні зафіксовані 58 випадків отруєння чадним газом. З них 27 – внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення, внаслідок чого загинули 17 людей, ще 54 постраждали, в тому числі 22 дітей.

Рятувальники нагадують, що чадний газ не має запаху й кольору, але вкрай небезпечний для життя. Регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції. Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies