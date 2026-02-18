«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав нечесним тиск Трампа на Україну, а не Росію

Президент сподівається, що господар Білого дому просто вдається до специфічної тактики.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що його американський колега Дональд Трамп закликає Україну, а не Росію йти на поступки заради миру.

Як пише Axios, глава держави назвав таку ситуацію нечесною. Він визнав, що Трампу "легше тиснути на Україну", але нагадав, що шлях до миру не полягає в тому, щоб "дати перемогу Путіну".

Президент сподівається, що дві останні заяви республіканця про те, що "обов'язок йти на поступки лежить на Зеленському" - це не рішення, а тактика.

Заленський також підкреслив, що у спілкуванні з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером не відчувається того тиску, який Трамп застосовує публічно.  

﻿
