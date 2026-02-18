Зеленський назвав нечесним тиск Трампа на Україну, а не Росію

Президент сподівається, що господар Білого дому просто вдається до специфічної тактики.

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що його американський колега Дональд Трамп закликає Україну, а не Росію йти на поступки заради миру.

Як пише Axios, глава держави назвав таку ситуацію нечесною. Він визнав, що Трампу "легше тиснути на Україну", але нагадав, що шлях до миру не полягає в тому, щоб "дати перемогу Путіну".

Президент сподівається, що дві останні заяви республіканця про те, що "обов'язок йти на поступки лежить на Зеленському" - це не рішення, а тактика.

Заленський також підкреслив, що у спілкуванні з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером не відчувається того тиску, який Трамп застосовує публічно.