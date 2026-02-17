Розвідка: Кремль готує росіян до довгої війни проти України та Заходу

Росіян готують до довгої війни проти України і Заходу і посилюють ідеологічний контроль. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

«У кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей». Це подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак це свідчить про подальше посилення ідеологічного контролю», - заявили в СЗРУ .

З 1 березня 2026 року в Росії почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»: вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи. Паралельно, з 2026/2027 навчального року у школах вводять предмет «духовно-моральнісна культура росії», а у вишах планують цифрове тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави.

Як пише розвідка, таким чином російська влада прагне консолідувати суспільство, підвищити лояльність до центру ухвалення рішень і водночас посилити контроль над інформаційним середовищем. Перенесення фокусу з економічних труднощів на культурні конфлікти також знижує політичні ризики для кремля.

«У зовнішньополітичному вимірі це закріплює подання війни проти України як довготривалого протистояння із Заходом. Таким чином окупаційна влада розширює можливості обґрунтовувати високі військові витрати, подальші обмеження громадянських свобод і перерозподіл ресурсів на користь силових структур, роблячи ідеологію інструментом управління в умовах затяжної конфронтації», - СЗРУ.